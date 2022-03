Bonjour,

Je me nomme Elie Boucault, je travail dans les réseaux informatique et plus particulièrement pour l'opérateur Orange. J'ai commencé par une alternance en tant que technicien d'intervention client entreprise durant mon année de Licence Professionnelle en Réseaux Sans Fil et Sécurité à l'IUT de Saint-Malo. J'ai ensuite intégré Orange Business Services (OBS) à Cesson-Sévigné au pôle déploiement. J'occupais la fonction de technicien de production, je déployais des réseaux d'entreprises sur une offre Business-VPN. A l'heure actuelle, je suis technicien SAV chez OBS pour les clients Très Grands Comptes (TGC), je prends en compte les alarmes provenant de la supervision, je crée les tickets puis traite les incidents.

De part ces trois expériences chez OBS, j'ai une bonne vision d'un projet de bout en bout, production, intervention et supervision.



Avide de connaissances, je cherche toujours à en apprendre plus sur les technologies et je m'informe fréquemment des différentes sorties via les flux RSS et des abonnements sur Twitter.



Je travail actuellement en SSII (APSIDE) mais je reste informé du marché de l'emploi pour trouver un travail en CDI.



Si vous souhaitez de plus amples informations à mon sujet, n'hésitez pas à me contacter :

elie.boucault @ gmail .com



Mes compétences :

WAN

Programmation

FireWall

Nagios

Windows

Apache

Supervision

Switch

Linux

Wi-Fi