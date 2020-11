Elif ARSLAN

Expérience de 15 ans dans le domaine de la distribution logistique.



Spécialité :

Conditionnement à façon (CAF) & Organisation logistique.



Mon objectif final :

Chef de projet.



Ma priorité:

Satisfaire le client.



Ma personnalité :

Active, Créative, logique, esprit d’équipe, minutieuse, force de proposition.



Mon savoir faire :

Analyser et anticiper la charge de travail.

Mise en place de diverses opérations.

Remettre en cause les situations existantes.

Modifier, élaborer, adapter et améliorer ses propres idées ou

celles des autres.

Chef de proximité.



Mes compétences :

Excell

Word

Planification

Organisation

Gestion du personnel

Gestion des stocks

Business Object