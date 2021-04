Elisa OUVRARD

Mes caractéristiques techniques :



- 10 ans d'expérience en agences de marketing services renommées pour leur expertise (Promotion des ventes,trade marketing, stratégie produit,CRM, digital,animations commerciales, réalisation de supports commerciaux)

- Connaissance de nombreux marchés / cibles / segments grâce à la grande variété des clients dont j'avais la charge (hygiène beauté, téléphonie, électroménager, hifi-vidéo, services, loisirs…) et aujourd'hui dans le domaine du textile

-Passion et grande connaissance du retail : GSA / GSS / CHR / Indépendants / Chaînes /e-Commerce / BtoB



---------------------



Mon tempérament



Des traits de caractère bien affirmés et aiguisés par mes années d’expériences et notamment un sens aigu de l’organisation, de la coordination pour mener de manière efficace les projets.



Un excellent relationnel qui a fait ses preuves à de nombreuses reprises ; aussi bien pour acquérir de nouveaux clients, les développer, que pour travailler avec des personnalités très différentes : je parviens parfaitement à fédérer une équipe, partenaires, des prestataires afin d'avancer tous dans le même sens et de contribuer ainsi à la réussite d'un projet.



Je suis livrée avec mon caractère dynamique, ma bonne humeur et ma motivation à toutes épreuves !



Mes compétences :

organisation

communication

trade

relationnel

rigueur

promotion des ventes

Marketing

services

coordination

web