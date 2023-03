Elisabeth DIAS

Juriste junior et Paralegal confirmée avec une expérience diversifiée (PME, groupes internationaux et cabinet d'avocats), j'aspire à mettre mon goût du contact clients et du travail qualitatif, au sein d'une petite équipe juridique bienveillante dans un cabinet indépendant ou structure de l'ESS (mutuelle, coopérative, fédération professionnelle, fondation - idéalement dans le secteur Médico-social).



J'ai un parcours confirmé dans le suivi juridique des sociétés ainsi qu'une première expérience en matière de contrats commerciaux, contentieux clients et droit du travail.



Ces riches expériences professionnelles, mon parcours "ad hoc" et mes activités de bénévolat m'ont permis de développer des qualités rédactionnelles ainsi qu'un sens de l'analyse, de l'écoute et du conseil aux opérationnels dans une optique résolument pragmatique.



Je suis en outre passionnée par la nutraceutique, la phyto-aromathérapie et la santé environnementale.



N'hésitez pas à me contacter pour toute précision complémentaire, éventuelle opportunité professionnelle ou tout simplement échanger des idées.



Mes compétences :

Juridique

Ethique

Relationnel