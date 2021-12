Elisabeth MAES

Au service du logement social depuis plus de 15 ans, mon expérience est riche en termes de développement des politiques techniques et patrimoniales, avec une spécialisation de base en énergétique du bâtiment et des équipements techniques.



Travailleuse de l'ombre et avide de connaissances, efficace, sérieuse et plutôt discrète, je souhaite donner de l'oxygène à mon parcours et avoir des perspectives d'avenir stables et gratifiantes.



Mes compétences :

Veille réglementaire

Technique

Conseil

Développement

Développement durable

Chef de projet

Management de projet

Management Environnemental

Expertise technique

Pack office (excel, word, powerpoint)

Energie

Energetique

Gestion de projet

Note de synthèse

Sourcing

Chauffage

Patrimoine

Conduite de projet

Ikos full web et showcase

Accessibilite pour tous

Formation de formateur en entreprise

Formation Evaluation et Entretiens Individuels

Formation Efficacite Energetique

Titulaire d'une AIPR Concepteur