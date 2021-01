Elisabeth MOIROD

Bonjour,

Actuellement en poste au sein d'une entreprise spécialisé dans l'aménagement du jardin, je m'occupe de toute la partie développement et qualité. De la conception des produits à la certification, en passant par un aspect contrôle et qualité, mon poste est très varié. Cette diversité m'a permis d acquérir une vision globale de la conception d'un produit et de répondre au mieux aux demandes des clients.



Mes compétences :

Dessin industriel

Contrôle qualité

Veille réglementaire

Communication interne

Réglementation produit

Conception de produit

Rigueur

Esprit d'équipe

TopSolid

Conscience professionnelle

Autonomie professionnelle