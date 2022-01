Elisabeth SAINT-CHARLES

Projet professionnel:

Titulaire d'un Master Management des Projets Qualité, je recherche un poste de Responsable Qualité dans un établissement de santé (privé ou public) situé en Ile de France, me permettant de :

- piloter la mise en œuvre une démarche qualité et de gestion des risques,

- conduire des audits qualité internes,

- définir et évaluer les actions damélioration continue de la qualité et de gestion des risques,

- animer et mobiliser les équipes autour des objectifs conventionnels des secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires

- conduire une démarche de certification et assurer le suivi des résultats



Mes compétences :

Audits

Démarche qualité

Démarche qualité et gestion des risques

Gestion des Risques

Plan d'actions

Veille