François PIERRANG

Bienvenue sur mon profil.



Je découvre le domaine de la Recherche Clinique en 2003 après plus de 12 ans en Informatique.

Une formation qualifiante à SUP SANTE Paris me permet d'accéder au métier de Data Manager clinique.

Après 5 années d'expérience dans la mise en place d'études et la gestion de données cliniques pour d'importants laboratoires pharmaceutiques internationaux, mon objectif actuel est de valoriser ce parcours en recherchant un poste dans le même domaine.

Si mon profil vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter.



Mes atouts majeurs :

- Connaissance des Essais Cliniques et des process de Data Management,

- Maîtrise du logiciel de gestion des données cliniques Clintrial V4,

- Bonne connaissance de la programmation SQL et PL/SQL,

- Double compétence en biologie et informatique,

- Rigueur, autonomie, motivation.



• ANGLAIS : Pratique usuelle en environnement technique et professionnel.



TECHNOLOGIES INFORMATIQUES :

• Logiciels gestion de données cliniques: CLINTRIAL V4, SAS V8 – V9, TOAD

• Langages: SQL, PL/SQL, connaissance de SAS, Cobol, Pacbase

• SGBD relationnels: ORACLE,DB2, IDS2

• Pack Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook (Office 2000, 2003, 2007)

• Systèmes d'exploitation : Windows XP, Vista, 7.

• Internet et réseaux sociaux : Google, Viadeo, LinkedIn, Twitter, Facebook, Skype



• MILIEU ASSOCIATIF ET BENEVOLAT :

- Animateur à DYNAMIQUE-CADRES.

- Secrétaire Général d’un club d’athlétisme, responsable du site web et correspondant FFA du club.

- Animateur Fédéral de Biologie Subaquatique (biologie marine) diplômé FFESSM.



Mes compétences :

Plongée sous marine