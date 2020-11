Elisabeth SAUMADE

En reconversion professionnelle après 12 ans en tant que Responsable Qualité, je souhaite aujourd'hui revenir à mon premier métier d'Assistante de Direction. Ceci afin de mener des missions directement liées avec l'activité de l'entreprise, me permettant d'occuper un poste dans lequel travail en équipe et en autonomie soient mieux équilibrés.



Je souhaite mettre mon expérience professionnelle au service d'un Chef d'entreprise dont la fonction de Direction laisse peu de temps à la gestion administrative.



Mes compétences :

Gestion administrative

Gestion de projet

Gestion par processus

Analyse des risques

Conception du Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels

Veille légale et règlementaire

Gestion des interventions des entreprises extérieures

Gestion des RH : Conception de grilles d'entretiens annuels d'évaluation, Gestion des formations et qualifications du personnel, Conception de programmes d'intégration, Fiches de poste et de fonction, Plan de formation, GPEC

Outils bureautiques : Word Excel PowerPoint Outlook Progiciels métiers Recherches WEB

Conception et animation de formations

Animation de réunions et Groupes de travail

Préparation et animation de Revue de direction

Organisation d'Assemblées Générales et Comité de Direction

Prise de notes et rédaction de comptes-rendus de réunions

Système de Management Qualité Norme ISO 9001

Certifiée Auditrice Qualité ICA N°9263 par AFNOR de 2013 à 2017

Audit qualité interne et fournisseurs

Système de Management d'un Organisme Certificateur de personnes Norme ISO 17024

Conseil et accompagnements aux entreprises dans le domaine de la Qualité.