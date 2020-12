Elise BERTHOLD (POULMAR)

Directrice de restaurant Flunch



Gestion dun centre de profit : Construction, analyse et respect des objectifs dun compte dexploitation. Gestion des stocks (alimentaires et non alimentaires).

Garante du maintien en létat de loutil de travail (entretien du matériel et du patrimoine immobilier).

Satisfaction Client : Garante de la qualité de service au quotidien.

Management dune équipe de plus de 20 salariés : Formatrice au management collaboratif.

Développement des compétences : (responsabilisation/confiance/bienveillance/exigence)

Management de labsentéisme/ des AT, des IRP, animation du CSEE du restaurant (en collaboration avec le médecin du travail et de linspecteur du travail).

Recrutement et formation des agents de maîtrise futurs directeurs de restaurant.

Formation et accompagnement quotidien de mon équipe encadrante.

Maîtrise des normes HACCP : Garante de leur respect au quotidien.

Animation du commerce : Développement de partenariats, de réseaux professionnels et institutionnels locaux.

Développement du service traiteur :