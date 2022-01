Elise GARTION

Un parcours entrepreneurial à mon compte et en tant qu'associée dans le Vin pendant 10 ans (Marketing innovant, solutions commerciales) m'a apporté une connaissance aiguisée des enjeux de l'entreprise. Une formation initiale de Psychosociologue et récemment un D.U en gestion et prévention des risques psycho-sociaux en entreprise m'ont conduit à me reconvertir dans le secteur des Ressources Humaines. Je suis particulièrement intéressée par l'adéquation entre les personnes et les postes qu'ils occupent ou qu'ils recherchent.

A bientôt,

Elise

pour me contacter: 0634045437



Mes compétences :

Psychologie sociale

Oenotourisme

Risques psychosociaux