Ingénieure de l'environnement (spécialisée dans la gestion des déchets), je suis en quête de nouvelles opportunités professionnelles et de missions qui me permettraient dêtre davantage proactive, autonome et force de propositions tout en étant en étroite relation avec une diversité dinterlocuteurs.



J'ai développé une appétence certaine pour les sujets des filières à responsabilité élargie des producteurs (REP) ainsi que le domaine de l'économie sociale et solidaire (ESS) avec l'aspect du réemploi et de la réutilisation.



Je suis ouverte à toutes propositions !



Sincères salutations.



Elise GRAUX