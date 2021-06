Elise GRAUX (GRAUX)

Bonjour,



Je suis issue d'une formation en Ingénierie de l'Environnement avec une spécialisation en Eaux, Déchets et Aménagements Durables (AgroParisTech, ISTOM)



A la suite de deux années de classe préparatoire, j'ai intégré l'école supérieure dagro-développement à l'international (lISTOM) qui forme de futurs ingénieurs à la conception, la mise en oeuvre et la gestion de projet. Ayant développé une forte appétence pour les sujets liés au développement durable, j'ai souhaité renforcer mes connaissances dans ce domaine. J'ai donc décidé, dans le cadre de ma cinquième année de formation, de me spécialiser en Ingénierie de l'Environnement : Eaux, Déchets et Aménagements Durables (IDEA) à AgroParisTech.



La formation dispensée à l'ISTOM complétée par celle à AgroParisTech mont permis d'acquérir de solides connaissances dans divers domaines (eaux, déchets, énergies renouvelables, aménagement du territoire). Ces acquis ont pu être mis en application sur le terrain au cours de mes expériences professionnelles à l'étranger, en autonomie et au sein d'équipes de travail. Les travaux que je suis amenée à réaliser me permettent d'améliorer mes capacités d'analyse et d'échange avec les différentes parties prenantes des projets. Ces derniers conduisent à la rédaction régulière de rapports ; une activité qui me semble nécessaire et que j'apprécie particulièrement.



Grâce à mes différentes expériences à l'étranger, sur Mayotte et en Guyane, je sais aujourd'hui avec certitude qu'il m'est devenu inconcevable d'imaginer ma vie professionnelle future sans m'expatrier.



Sincères salutations.



Elise GRAUX