Elise LARÔME

Dorigine dijonnaise, jai quitté la capitale bourguignonne il y a 20 ans pour entamer une carrière tournée vers linternational au sein de différents groupes industriels. De retour sur mes terres d'origine j' aspire aujourd'hui à contribuer au développement économique de notre belle région. De nature curieuse, à laffut des nouvelles tendances, je suis dynamique et engagée, aimant travailler en équipe.



Jai évolué dans des structures de tailles différentes, sur des secteurs variés, avec une forte exposition à linternational. Langlais est ma langue professionnelle quotidienne, et jai un bon niveau dallemand.



Proche de la réalité de lentreprise, je vous propose mon expertise en gestion de projets commerce, achats, marketing / communication et formation à international !



Rencontrons nous !



elise-larome@orange.fr



Mes compétences :

Packaging

Marketing

Gestion de projets

International

Multiculturelle

Édition