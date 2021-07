Elise TORRET

Actuellement en poste, je cherche une nouvelle perspective professionnelle me permettant d'avoir un poste dans le domaine commercial ou administratif.



Je suis animée par un sens relationnel et un sens du service qui me sont reconnus.



Je suis disponible pour tout prise de contact et reste ainsi à l'écoute de toute opportunité professionnelle ayant une mobilité de 20 km autour de mon domicile.



Un temps plein en CDI.



Vous pouvez me contacter au 07 69 23 74 00



Mes compétences :

Negociation vente

Prospection

fidelisation

Accueil

Phoning