Elisheva GORTLER

Après avoir passé 20 ans dans la production de films publicitaires et avoir été également directrice de la communication d'une célèbre entreprise dans le domaine du luxe, j'ai décidé de voler de mes propres ailes et de créer ma petite production de films d'entreprises: avec 5 réalisateurs à la clé!



Et voilà ELISEVE films est née! Mon tel 0601151099



Je sais réfléchir sur la politique et la compréhension d'une entreprise, innover dans un sens créatif et original. Je sais aussi organiser jusqu'au moindre détails la production de films d'entreprise et de publicité. Je sais évaluer un budget de films, mettre en place les équipes de tournage, post-produire et enfin livrer un film pour diffusion soit télévisée soit évènementielle.



Sans jamais faillir sur le respect du budget alloué ni le planning. J'ai une écoute toute particulière sur la communication à mettre en oeuvre et le respect du brief et des objectifs de départ.



Ce que je préfère: travailler dans le domaine de l'art et du luxe mais aussi dans celui de la technologie car je suis aussi une passionnée des machines.... Tout film institutionnel est une façon passionnante de découvrir les activités de ces entreprises et de les mettre en valeur mais aussi de m'enrichir personnellement d'un savoir inestimable.



J'ai également un projet qui me tient à coeur avec la société Sloimage basée à Londres pour proposer un nouveau vecteur de communication sur de grands écrans dans les villes.



Je suis à votre disposition pour évaluer le budget de votre prochain film de communication



Je parle anglais, allemand couramment.



Mes compétences :

Production audiovisuelle