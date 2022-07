Elizabeth HERTRICH

Maître HERTRICH exerce au sein du Barreau de MULHOUSE et intervient sur tout le territoire national et notamment dans la région du Grand Est.



Son cabinet se situe au 36 Avenue Robert Schuman à 68100 MULHOUSE.



Elle intervient principalement en droit pénal général, droit pénal des affaires, droits des mineurs (juge pour enfants) et droit de la peine mais également dans des dossiers de droit de la famille (divorce, garde d'enfants, changement de nom...) et de droit civil.



Consciente de la spécificité de la matière pénale, elle intervient en urgence, 24h/24h et 7j/7j.



Par son écoute et sa disponibilité, Maître HERTRICH accompagne ses clients tout au long des procédures et répond à leurs problématiques quotidiennes.



Elle sengage à apporter à chaque dossier une solution personnalisée, adaptée et innovante.



Pour mieux la connaître, vous pouvez vous rendre sur son site internet à l'adresse suivante : http://hertrich-avocat.fr/