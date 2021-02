Bonjour à toutes et tous,



Je m'appelle Elliott Nyssen, j'ai 21 ans et suis en mastère de communication publique et politique à L'ECS - 9 rue Lekain 75016 PARIS par alternance.



Je suis bien sûr un jeune homme plein d'esprit, curieux, enthousiaste et débordant d'énergie...



Quelques courtes expériences dans les métiers de la vente m'ont permis de développer mes qualités relationnelles ainsi que le sens du service client.



En me donnant une chance d'intégrer le monde professionnel mon futur employeur bénéficiera avant tout d'une subvention de 1000 euros sans oublier une exonération des charges patronales ...



N'hésitez pas à me contacter afin que je puisse lors d'un futur entretien vous exposer mes compétences et motivations.



A très vite,



Bien cordialement,



Elliott Nyssen



Mes compétences :

Suite Adobe CS3/CS5

Réseaux sociaux

Suite Microsoft Office

Communication