Elodie BLANC

La formation CAFDES ainsi que mon expérience professionnelle acquise dans le cadre d’interventions dans des domaines riches et variés me permettent d’appréhender des postes à responsabilités.

La définition et la mise en œuvre de projets d’établissements, l’analyse de problématiques, la conduite de plans d’action, l’évaluation de prestations, le management d’équipes pluridisciplinaires correspondent aux savoir-faire majeurs que j’ai acquis lors des missions d’encadrement qui m’ont été confiées.

Méthodique, dynamique et rigoureuse, mes capacités d’adaptation, d’écoute et de communication servent mon aptitude à constituer une force de proposition et de conviction afin de fédérer et mobiliser les différents acteurs concernés autour d’un projet commun.



Mes compétences :

Elaboration & conduite d’un projet d’établissement

Gestion des ressources humaines

Connaissance des politiques publiques

Gestion économique, financière et logistique