Elodie CHARRIER

Consciencieuse et motivée, je recherche un nouvel univers professionnel dans le conseil aux entreprises.

Après avoir débuter mon parcours professionnel dans le secteur de la bancassurance, je souhaite actuellement me mettre au service des entreprises quant à leur questions juridiques, administratives et de gestion, tout au long de leur existence c'est-à-dire de leur création à leur transmission. J'ai ainsi de l'expérience dans ce domaine en ayant travailler plus d'un an en tant qu'assistante en formalités juridiques au CFE de la CHAMBRE DE MÉTIERS de Pays de la Loire.

J'apprend vite et je suis extrêmement motivée pour travailler et réussir auprès des entreprises. Je veux développer mes compétences et m'investir réellement au sein de la structure qui me fera confiance.



Mes compétences :

Gestion administrative

Gestion de la relation client

Conseil

Assiduité

Autonomie

Travail en équipe

Communication

Rigueur

Conscience professionnelle

Informatique

Nouvelles technologies

Droit

Gestion