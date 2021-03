Elodie CLOAREC

Après 10 années passées à naviguer entre Paris et l’étranger je suis rentrée à la pointe Bretagne pour m’investir dans le développement de notre région et l’accompagnement de ses acteurs, vous.

Je travaille à la définition de votre stratégie marketing et communication, ainsi qu’à sa mise en oeuvre opérationnelle.

Afin de répondre à l’ensemble de vos besoins en communication, je collabore avec d’autres spécialistes indépendants (graphistes, développeurs web, imprimeurs...) implantés sur le territoire. J’assure l’ensemble la gestion de projet afin de faciliter les échanges et de vous faire gagner du temps.



Mes compétences :

Management d'équipe

Communication

Partenariats stratégiques

Relations Presse et Publiques

Gestion de projets

Rédaction

Marketing

Rigueur

Relations Publiques