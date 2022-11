Elodie ELODIE (RIGAUD)

J’ai découvert la formation professionnelle en 2001 lors de mon BTS Force de Vente en alternance au sein du groupe CFPB. Aujourd’hui riche de 15 ans d’expérience dans le secteur bancaire dont 10 en tant que Chargée de Clientèle Particuliers à la Caisse d’Epargne de Picardie, j’ai pu acquérir des compétences dans la gestion de relation client, la vente de produits et services, et la maîtrise des techniques bancaires. Aussi je souhaite faire partager mes compétences et mon savoir-faire en tant que Formatrice Professionnelle, titre que je prépare depuis Janvier chez Tirésias EFC.



Mes compétences :

Microsoft PowerPoint

Développement commercial

Assurance

Gestion de la relation client

Négociation commerciale

Vente en ligne

Banque

Vente à distance

Techniques de vente

Gestion administrative

Formation professionnelle

Crédit immobilier