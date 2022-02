Elodie GROS

Femme d'engagement et de projets, forte de mes origines jurassiennes, je m'engage depuis toujours à promouvoir le Management de la Qualité et l'Excellence Opérationnelle au plus haut niveau de l'Entreprise dans une recherche d'amélioration continue et de la performance.



Mes centres d’intérêts :

Management de Projets, Amélioration Continue, Management de système, Modélisation des processus, Performance opérationnelle, Développement Durable, Management des Risques et Opportunités, Innovation.



Mes atouts :

Dynamisme, Créativité, Esprit de cohésion et d'équipe, Respect des engagements et exigence du résultat, Management hiérarchique et transversal, forte capacité d’adaptation et persévérance, esprit de synthèse, pédagogie.



Mes compétences :

Gestion de projets, Modélisation et Animation de Systèmes de management QSE, reporting et suivi QSE, maîtrise des référentiels ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ILO-OSH, audit interne, animation et contrôle QSE, analyse et maîtrise des risques, formation et sensibilisation QSE, pilotage de processus, outils de la Qualité et de la maitrise des risques (5S, AMDEC, Ishikawa, etc...),...



