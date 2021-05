Elodie LACROIX

COMPETENCES



- Communication externe et interne

* Stratégie de communication : analyse des besoins, mise en place du plan de communication

* Création graphique et rédaction de supports (brochure, flyer, livret..)

* Maîtrise de la chaîne graphique

* Diffusion et promotion de l'information

* Relations presse

* Organisation d'événements





- Gestion de projet





- Informatique

* Adobe Photoshop, Illustrator, Indesign





- Langues

Anglais : 8 mois en Irlande



Mes compétences :

Autonomie

chargée de communication

Communication

Création

Dynamisme

Enthousiasme

Evénementiel

Graphisme

Médias

Presse

Promotion

Relations Presse

réseaux sociaux

Stratégie

Web