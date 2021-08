Elodie ODET

Après des études de comptabilité, je suis rentrée dans la vie active. Au bout de 3 ans, comme on ne me proposait que des contrats précaires et toujours dans les mêmes domaines (fournisseurs ou achats) alors que pour moi le métier de comptable est si vaste (comptabilité clients, trésorerie, analyse financière,...).



J'ai décidé, pour accroître mes compétences, de reprendre des études en passant un diplôme de Gestionnaire de paie, puis une Licence en Gestion des Ressources Humaines. Je travaille toujours grâce à des contrats précaires.



Mon souhait : décrocher rapidement un poste stable où je pourrais m'épanouir en utilisant mes compétences.



Mes compétences :

Autonomie

Paie

Recrutement

Formation

Comptabilité

Gestion des compétences

Ressources humaines

Veille sociale

Travail en équipe

Microsoft Office

Administration du Personnel

Droit social

Divers Conventions Collectives