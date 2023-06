Vous recherchez une gestionnaire de paie avec une aisance relationnelle, de la conscience professionnelle, et autonome ? Je suis la collaboratrice qu'il vous faut !



Mes 14 années dexpériences en optique-lunetterie mont permis dacquérir une excellente organisation, de la rigueur, ainsi que la discrétion liée à la gestion de données personnelles.



Aujourd'hui, j'ai décidé de me reconvertir vers le métier de Gestionnaire de paie : à ce titre, je poursuis une formation diplômante auprès de l'IFOCOP, qui prévoit une période de mise en application pratique du 20/09/2023 au 07/01/2024 (non rémunérée).



Je peux notamment soutenir votre équipe pour :

Etablir et contrôler les bulletins de paie en fonction des variables, des conventions collectives et de la législation, à laide dun logiciel paie

Etablir et contrôler les DSN

Gérer quotidiennement le personnel (formations, visite médicale, tableaux), ainsi que les entrées et sorties

Accueillir et informer les salariés



Rencontrons-nous pour échanger sur vos besoins et sur la perspective de collaboration, pour cette période dapplication pratique et à long terme.



Elodie PETIT

Gestionnaire de paie

https://www.linkedin.com/in/elodie-petit-soliveau