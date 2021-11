Elodie PINTAUD

Après plus de 15ans en grande distribution, j'ai décidé de me lancer dans le grand bain de l'entreprenariat. J'ai ouvert un centre de rééquilibrage alimentaire Dietplus. Des raisons personnelle m'ont obligée à fermer. J'ai rebondi dans un grand magasin Les galeries Lafayette à Angers en représentant la marque Thomas Sabo. J'ai vendu et amélioré la visibilité de cette marque de bijoux pendant 3ans et demi. Puis le désir de repartir à mon compte a été plus forte, me voilà aujourd'hui forte de mes expériences passées et prête à relever le défi de conseillère en immobilier IAD !!!



Mes compétences :

Capacité de management

Capacité d'écoute

Rigueur et méthode

Sens du relationnel