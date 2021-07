Elodie RAIFFE

Mes domaines de connaissances sont :



= > Statistique, Analyse des Données



- Recueil de l’information : Sélection, analyse, synthèse, interprétation de l’information pertinente



- Modèle statistique : Régression linéaire simple, multiple, logistique ; élaboration d’indicateurs



- Aide à la décision : Création de bases de données, réalisation de tableaux de bord



- Sondage, séries chronologiques, Contrôle qualité



= > Informatique et Logiciels / Langages



- SAS, VisualBasic, SAS GUIDE, Cognos Impromptu, Emblem,





- Confection et utilisation de logiciels de statistique et d’analyse des données (SAS, SPAD, SPSS, S+).



Mes compétences :

SAS

Assurance

Actuariat

Statistiques

Mathématiques

Analyse