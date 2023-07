Elodie YOUNES

Tout au long de mon parcours professionnel, j'ai toujours fait preuve d’une grande capacité d’écoute, de bonne volonté, du sens de l’organisation, de rigueur ce qui m'a permis de réussir les missions qui m'ont été confiées. J'ai déjà participé à des processus de recrutement, au suivi des congés.

Polyvalente, discrète et persévérante, je dispose également d’une bonne maîtrise de l’outil informatique.



Mes compétences :

O Travail en équipe

O Mener des entretiens

O Effectuer un suivi financier des opérations

O Contrôler des données

O Accompagner et former de nouveaux salariés

O Gérer des contrats

O Administrer des dossiers

O Élaborer des tableaux de bord, des enquêtes

O Collecter les besoins

O Actualiser des rapports d’activités

O Traiter le courrier et les mails

O Accueillir, renseigner et conseiller