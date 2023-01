Eloi Saturnin Ahoba EHOUMAN

Je suis le meilleur de ma promotion

meilleur dis jockey de la cote d'ivoire 2010 2011

très bon niveau en informatique et l'electronique

spécialisé des les concepts de night club espace culturel

très bon realiseur il suffi de mètre les moyens en place et et vous verrez comment je très efficace

merci et je conte sur vous vous voulez réalisé des activités a Abidjan je suis votre homme



Electronique : Maintenance de tout appareil électronique, conception

D’alarme et montage électronique



Informatique : Maintenance informatique, maitrise de tout sorte de

Programme, Maîtrise des divers systèmes d’exploitation

Informatique, câblage réseau, Internet, montage

Système anti-intrusion, tracking, RDC (camera)



Autres : Montage d’effets sonores , acquisition Audio-