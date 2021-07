Eloïse CAILLET

Je sors Diplômée de la Sorbonne Nouvelle en 2011 suite à la validation d'un Master 2 en commerce internationale.



Auparavant, je réalise, de Janvier à Juillet 2011, un stage de fin d'études en Irlande au sein de la City Channel Television (Dublin) chaîne d'information locale, au poste d'assistante commerciale. Mes missions :

1 - aide au développement de nouveaux concepts d'émissions (étude des coûts, délais, listes de prospects, rédaction de propositions commerciales)

2 - Développement de méthodes et supports de travail pour l'optimisation du cycle de production.



J'ai intégré depuis Octobre dernier, la compagnie Rambaud, Maison perlière en tant qu'assistante administration des ventes. Mes missions :

1 - gestion du portefeuil clients réseau HBJO en France(bijouterie traditionnelle)

2 - Interlocutrice privilégiée de nos 3 commerciaux et de nos clients étrangers (pratique anglais)

3- interface saisie traitement des commandes

4 - activation d'ordres de production

5 - organisation d'expositions temporaires

6 - gestion de confiés de marchandise

7 - Developpement du site web (shooting photos, textes, fiches produits)

8 - Gestion des dossiers de presse



Mes envies aujourd'hui : Intégrer une équipe dynamique, participer à la réalisation de projets communs à l'entreprise, aller à la rencontre de mes interlocuteurs (clients, collaborateurs), mettre à profit mes compétences linguistiques et ma créativité.



Mes compétences :

Traduction

Interface et Traitement des commandes

Relances clients

Gestion de projet web

Esprit créatif & d'initiative