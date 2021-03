Eloise ESCAFFRE

Mettre tout en œuvre afin de satisfaire et de faire grandir.



Manager d’équipe depuis plusieurs années, j’ai acquis mon expérience du commerce dans le domaine textile et cosmétique pour différentes enseignes.

Mes principales missions : manager,développer l’activité commerciale, conseiller, orienter, fidéliser, recruter, suivre mes équipes, mettre en place.



Ma formation au titre d’assistante Ressources Humaines vient compléter mon expérience terrain de manager pour la gestion administrative des salariés,le recrutement , la préparation et le suivi de la paye .



Bonne communicante, à l’aise dans les relations avec les autres, j’ai l’esprit d’équipe, le sens de l’écoute, la culture du service et du résultat.









Mes compétences :

Management

Gestion de la performance

Recrutement

Pilotage commercial

Organisation

Gestion des compétences

Gestion des ressources humaines

Gestion administrative

Paie

Déclarations sociales et fiscales

Cosmétique