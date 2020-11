Eloïse RAMACHE

Ma discrétion et mon sens de l'organisation et du travail d'équipe me distinguent. Forte de mes diverses expériences professionnelles et de mes formations je sais m'adapter.



Mes compétences :

Utilisation du Pack Office

Préparation de réunion

Etude de pièce justificatives et relances

Veille informationnelle

Réalisation d'entretiens individuels physique et accueil téléphonique

Gestion administrative : contrats, factures, notifications, conventions, courriers, mails, tableaux de suivi, instruction de logiciels

Réalisation de bilans, de comptes de résultats, déclarations sociales courantes

Comptabilisation des documents commerciaux et bancaires

Réalisation d'état de rapprochement bancaire, d'opérations comptables, de suivi de trésorerie

Réalisation de pièces comptables d'ordonnancement