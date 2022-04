Elsa BARRET

Forte de mes diverses expériences, je mets mes compétences au service de la concrétisation de projets professionnelles et personnelles, par l’établissement d’une relation de confiance.



Mes domaines d’interventions :



. Gestion des ressources humaines et des carrières, vers le perfectionnement professionnel ou la formation continue,



. Mobilisation et développement de moyens, ressources en matière d'orientation tout au long de la vie (recrutement/management de transition/outplacement),



. Réalisation d’accompagnement individuel ou collectif, adapter aux besoins identifiés,



. Élaboration et validation de projets professionnels et personnels ou de formation, et évaluation les aptitudes pour faciliter leurs transférabilités,



. Coordination des réseaux interinstitutionnels qui participent à l'organisation de la relation formation/emploi/certification,



. Ingénierie et mise en œuvre de contenu de formations, de dispositifs d'accompagnement personnalisé.



Mes compétences :

Gestion de carrière

Conseil

Formation

Bilan de compétences

Recrutement

Ressources humaines