Elsa BATTALIER

J'ai effectué deux stages professionnels.



Le premier au sein de l'étude notariale de Maître André COT, notaire à Bourg Saint Andéol, en qualité de collaboratrice juridique de mai à juin 2007 : rédactions d'actes juridiques, rassemblement des pièces administratives nécessaires au montage des dossiers, accueil physique et téléphonique de la clientèle, saisie et traitement du courrier, classement,archivage et suivi des dossiers



Le second au sein du service "marchés publics" de la Mairie de Pont de Claix en qualité d'assistante gestionnaire des marchés d'avril à juin 2010 : suivi administratif et financier des marchés, conduite des procédures de marché de la définition des besoins jusqu'à la notification.



J'ai effectué un remplacement de deux mois - avril et mai 2011- en tant que juriste au Conseil Général de l'Isère.



Je travaille actuellement au service urbanisme à la Mairie de Villeneuve de Berg (07) depuis juin 2011.



Mes compétences :

Délégations de service public

Finances

Finances publiques

Gestion du patrimoine

Marchés publics

service public

travaux publics

Urbanisme