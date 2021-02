Magali DÉLÉAUD

Après avoir effectué deux stages à la mairie de Valence (au service juridique puis au marchés publics), j'ai exercé pendant un an à la Direction de l’Administration, de la Commande Publique et des Affaires Juridiques (DACPAJ), au Pôle Marchés Publics, avec comme missions principales:

préparation et participation aux CAO, contrôle des marchés de leur élaboration jusqu’à leur notification, contrôle et validation des rapports d’analyse des offres, étude approfondie concernant les référés précontractuel et contractuel.



J'ai également travaillé à la direction Entretien des bâtiments et Moyens généraux jusqu'en octobre 2011.



Depuis, je suis Responsable des services économiques au Centre Hospitalier Lucien Hussel de Vienne.



