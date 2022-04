Elsa BOUVELLE

Peu après l'obtention de mon diplôme de Monteur-vendeur en 2009, j'ai intégré le magasin Optical Center de Saintes

puis de Royan.

Pendant 5 ans ½, j'ai occupé cette fonction qui m'a permis d'acquérir et de développer mes compétences.

Elles se sont étendues à des domaines de responsabilités accrues notamment lors de la création en 2010 du 2iéme magasin Optical Center à Royan.

J'ai été convié, avec l'aide de mon manager, à assurer le démarrage de ce magasin, l'aménagement des locaux, l'accueil et le développement de la clientèle.

Au travers de cette expérience, j'ai pu démontrer mes aptitudes en faisant preuve d'autonomie et d'implication.

Aujourd'hui, je souhaite découvrir une nouvelle entreprise, une nouvelle équipe et de nouveaux modes de fonctionnement.



Mes compétences :

Agencement de magasins

Esprit d'équipe

Encaissement

Facturation

Esprit d'initiative

Gestion des commandes

Contrôle-commande

Vente

Inventaire

Secrétariat

Accueil