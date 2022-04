Elsa CAUSSE

Assistante de direction bilingue créative, réactive, curieuse et méthodique, j'ai acquis à travers mes précédentes expériences professionnelles des compétences en matière de :



- organisation et gestion de plannings et agendas

- organisation et suivi d’évènements

- gestion et partage de l'information

- relation clients, gestion et résolution de litiges

- négociations auprès de fournisseurs

- communication

- mise à jour de sites web

- management d'équipe, gestion du personnel



Enthousiaste au travail, autonome, sachant faire preuve de confidentialité, ma qualité première est d'être une personne versatile et flexible, et sachant m'adapter à de nouveaux environnements de travail avec une certaine aisance.



Mes compétences :

Adobe Photoshop

GIMP

Adobe Premiere Pro

Diplomatie

CIEL Gestion commerciale

Organisation d'évènements

Management

Lotus Notes

Microsoft Office

Gestion des litiges

Gestion de projet

Pédagogie

Flexibilité

Dynamisme

Communication

Organisation du travail

Gestion administrative