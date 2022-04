Elsa CHEVALLIER

Après l'obtention du CAPEPS en 2009, j'ai fais un an en tant que stagiaire puis un an en tant que professeur d'EPS dans un lycée polyvalent en GUYANE (Saint Laurent du Maroni) puis depuis la rentrée 2012 je suis professeur d'EPS dans un EREA (établissement régional d'enseignement adapté) dans le 91. Nous accueillons des jeunes de collège et lycée pro ayant des troubles du langage (dyslexie, dyspraxie, dyscalculie...) et troubles du comportement.



Je suis titulaire au 2 CASH ce qui correspond à une spécialité en tant qu'enseignante spécialisée.



Je suis professeur de judo BE1 depuis 2009



Mes compétences :

Informatique

Judo

Sport

Handicap/dyslexi

Handicap et difficultés scolaires

Basketball