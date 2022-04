Elsa COURONNE-GRANGÉ

Mes domaines de compétences :



Support Logiciel :

Assistance (paramétrages logiciel et mise à jour, test de la nouvelle version du logiciel, remonté et suivi des dysfonctionnements, hotline / assistance Téléphonique, analyser et formaliser des besoins fonctionnels, propositions d’amélioration, élaboration des modes opératoires), Formation et Animation, Traitement de l'information...



Ressources Humaines :

Droit du travail, GPEC, Recrutement, Paie, Plan de Formation, Animation de Formation, Dialogue Social, Suivi administratif...



Gestion de projet :

Définition et planification d’un projet, Gestion des délais et des coûts, Présentation et mise en œuvre pratique des solutions, Reporting / Tableaux de bord, Organisation et animation de groupe...



Qualité :

Norme ISO90001 : 2008 et NFX 50-056, Auditrice Qualité, Amélioration des processus qualité, Rédaction de modes opératoires, Traitement réclamation...



Mes compétences :

Sens du relationnel

Gestion de projet

Analyse des besoins

Dynamisme

Sphinx Software

SAP

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Access

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Government Legislation

Bulletins

Audit