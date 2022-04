J’ai plus de 20 ans d’expérience dans ce domaine et je pourrais alléger votre charge de travail. En effet, j’ai toutes les qualités nécessaires pour assurer avec succès les responsabilités liées à ce poste des plus intéressants.



J’ai eu, au cours de mes nombreuses années d’expérience, l’occasion de travailler avec plusieurs programmes différents tels que Microsoft Word, Excel, Accès, Midas, Outlook.

J’ai également acquis une certaine logique administrative et comptable (comme le suivi de classements de dossiers, factures, gestion administrative du personnel, rémunération, gestion des vacances, achat et gestion du stock de matériel de bureau, organisation du voyage (avion, hôtel etc.)…).



Je suis persuadée qu’avec mon expérience, mes aptitudes et mes compétences sociales prouvées dans différents environnements nationaux, internationaux et multiculturels, je suis une bonne candidate pour ce poste et je vous invite à me contacter. Si cela vous intéresse, je suis prête à entamer une FPI (formation professionnelle individuelle).



Je suis à votre disposition pour fournir plus de détails au cours d'un entretien.