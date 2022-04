Elsa DE OLIVEIRA

Suite à de nombreuses expériences différentes, tant professionnelles que personnelles, je suis en mesure de m'adapter à tout environnement et de réagir rapidement. Ouverte, aimant travailler en équipe tout en étant autonome, j'aime atteindre mes objectifs.



Mes objectifs sont d'acquérir de nouvelles expériences professionnelles au sein d'une entreprise qui me permettra de m'épanouir en me donnant des responsabilités. Afin de m’inscrire dans mon projet professionnel, je souhaite intégrer le service communication d'une start-up ou d'un grand groupe. Je n'ai pas de poste arrêté mais je suis attirée par des postes tels que conceptrice-rédactrice, assistante chargé de communication, assistante relations presses, assistante évènementiel...



Ayant étudié les langues et le tourisme et ayant l'ambition de continuer en études supérieures, j'ai intégré un Master Management/Communication/Marketing à l'ISCOM Paris. Mon but est de m'épanouir au sein d'une structure qui me permettra de prouver ma polyvalence.



Mes compétences :

Excel

Photoshop

Word

Powerpoint

Photofiltre

Internet

Rédaction

Langues vivantes