Elsa DE OLIVEIRA

Bonjour à tous,



Diplômée en Master II de Communication, j’ai effectué mes études en alternance pendant 5 ans.

Je suis actuellement à la recherche d'un poste à temps plein dans le domaine de la communication (communication interne et/ou externe, événementiel, relations presse/publique...).



Au cours de mes années d’études en alternance, j’ai eu l’occasion d’acquérir des compétences et des réflexes professionnels dans le secteur de la communication et du marketing en participant à différents sujets dans plusieurs domaines (communication externe, communication interne, évènementiel, relations presse et marketing direct).



Autonome et responsable, je sais être force de proposition et suis en mesure de mener à bien les projets que l’on me confit.



Mes compétences :

Communication externe

Relations presse

Médias

Communication interne

back office

Adobe Photoshop