Dynamique, curieuse d’apprendre, sociable et à l’écoute, je suis capable de m’intégrer à une équipe afin

d’y travailler de façon efficace, autonome et dans la bonne humeur. Vous pourrez voir que je suis aussi

persévérante et organisée dans mon travail. De plus, un vécu de dix années en pays anglophones m’a apporté une expérience internationale et un niveau d’anglais bilingue.



Mes compétences :

CSS

HTML

Symfony

PHP

Python

Microsoft Word

MySQLi

Twig

Bootstrap

JQuery

C#

JavaScript

UML