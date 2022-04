Elsa DEMANGEON

MANAGEMENT

Management d’entités techniques acquis au cours de 10 années d’expérience dans l’automobile (management hiérarchique de 16 personnes actuellement)

Management de projets dans les objectifs Qualité/Coût/Délai/Prestation (C4 Picasso, C3 Picasso, C-Elysée\301…)

Pilotage fournisseurs (VALEO, DELPHI, KOSTAL, TYCO, MTA, OMRON, …)

Connaissance des principes et outils du Lean en R&D et des référentiels d’amélioration continue



TECHNIQUE

Développement faisceaux et connectiques

Développement boîtiers de distribution et de protection électriques

Développement calculateurs électroniques

Architecture électrique électronique automobile (réseaux multiplexés CAN, LIN)

Maquette numérique (CATIA)





Mes compétences :

Automobile

Chef de projet

Electricité

Electronique

Technique

Technique automobile