Elsa DESCHAMPS

UNE GRAPHISTE CURIEUSE ET PASSIONNÉE,

QUI DÉBORDE D'IDÉES !



Basée à Lyon, je me suis formée à l'Ecole Estienne en BTS communication visuelle, puis à Toulouse en DSAA créateur concepteur et enfin en création numérique. Je travaille depuis plus de deux ans en agence et comme indépendante pour des secteurs d'activités variées (entreprises, associations, institutions).



Curieuse et soucieuse d'enrichir mes connaissances, j'ai développé, en parallèle de mes compétences de graphiste, un savoir-faire dans le domaine du web-design (code CSS / HTML).



Passionnée par l'image et la typographie, j'ai toujours porté une attention particulière à la relation texte/image, aux choix typographiques et graphiques afin d'élaborer des univers visuels singuliers et d'apporter des réponses adaptées à chaque commande.



Mes compétences :

Illustrator CS5

Flash

Indesign CS5

Photoshop CS5

Dreamweaver CS5

Code css / html