Elsa DREYFUS

En toute alliance,

J' accompagne au changement & développement les organisations, les dirigeants et managers.

J' accompagne et forme les équipes : démarrage d'activité, projet...

Je vous accompagne pour vos recrutements, votre cohésion d'équipe, et votre réorganisation.



Cela vous permet d'améliorer et d'optimiser vos performances, le développement des compétences, la qualité relationnelle, les résultats ... la motivation des équipes;

et vous apporte de la sérénité & du confort dans votre organisation.



Mes actions :

Audits (Théorie organisationnelle de berne, business model ...)

Coaching équipe ( Team buliding )

Accompagnement coaching

Conseil en recrutement

Formation en communication interpersonnelle



















Mes compétences :

Ressources humaines

Coaching

Formation

Management