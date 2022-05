Paul HIBON

Evaluation SUD est un cabinet de consultants du Sud intervenant en appui à des programmes et politiques de développement menés dans les pays du Sud.



De quelle manière?

Conception, rédaction de projets de développement

Evaluation et monitoring de projets

Capitalisation d'expériences

Appui organisationnel, renforcement des capacités



Pour qui? ONG, bailleurs, collectivités, bureaux d'études



Où? Tous pays de langue anglaise, portugaise, espagnole, française



Dans quels domaines?

Agriculture, sécurité alimentaire

Economie, micro-finance, appui aux TPE/PME

Education et formation professionnelle

Genre et accompagnement de populations vulnérables (personnes en situation de handicap, démobilisés...)

Gouvernance, coopération décentralisée

Santé et social (en milieux urbain et rural)



Mes compétences :

Microfinance

Consultancy

ONG

Coaching professionnel

Investment

Evaluation

Development projects