Elsa DUPLAN

Bonjour à tous,



Diplômée d'un Master 1 "marketing et développement commercial" et d'un BTS Communication des entreprises, ma curiosité me permet d'élargir mes recherches. Je ne suis donc pas exigeante en terme de secteur d'activité.



Mes domaines de prédilection sont : la communication visuelle, évènementielle, institutionnelle, produit, les relations presse (plan de communication, marketing). Je peux également analyser une entreprise d'un point de vue stratégique (stratégie globale).



Deux points importants :

Je connais le fonctionnement des structures de distribution et j'attache une trés grande importance à la connaissance du terrain, sans cela je ne peux pas recommander de solution ou d'action.



J'adore m'informer sur les nouvelles tendances (veille marketing)street marketing, buzz, ergonomie, packaging...



Petit détail, qui n'en est pas un, je suis passionnée de communication et de marketing. Lorsqu'il s'agit d'évènementiel et de relationnel je m'épuise, mais quel bonheur !



Si vous souhaitez me contacter n'hésitez pas, je serais heureuse d'étendre mon réseau relationnel...



Je vous remercie d'avoir consulté mon profil, et si toute fois celui-ci ne convenait pas, je vous invite à le tagger !!

Sait-on jamais...



Mes compétences :

Communication

Marketing

Développement commercial

Évènementiels et publication écrites

Pao

Relationnel

Sport

Politique

Relations Publiques

Environnement

Presse

Adaptabilité

Communication événementielle