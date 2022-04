Elsa ENGELDINGER

Conseillère Sociale auprès des sociétés d'HLM Phocéenne d'Habitations, SNHM et DOMICIL, je cherche à développer mon réseau professionnel.



Mes compétences :

Etude technique dans les domaines du quotidien

Participer au développement de projets sociaux

Elaborer et gérer un budget

Coordonner une équipe

Veille technique,scientifique,juridique /quotidien

Actions collectives de conseil et d'information

Prévention,animation,formation collective

Mettre en place un relation d'aide

Contribuer à l'émergence des réseaux de proximité

Diagnostiquer une situation

Élaborer et accompagner à un plan d'aide négocié

Élaborer une communication pour différents publics

Respecter un cadre éthique et déontologique

Développer des actions en partenariat, en réseau

Assurer une fonction de médiation et négociation

Travail d'équipe et pluridisciplinaire